Ford в ближайшее время начнёт испытания на дорогах общего пользования прототипов нового электрического пикапа. Модель стоимостью около $30 000 станет первым автомобилем на новой платформе компании.

Компания Ford приближается к следующему этапу разработки доступной линейки электромобилей. Уже скоро жители района Детройта смогут увидеть первые прототипы новой модели вне испытательных площадок.

Изображение: Ford

Финансовый директор Ford Шерри Хаус (Sherry House) сообщила, что компания продолжает работу над среднеразмерным электрическим пикапом и сохраняет график запуска на 2027 год. Сейчас инженеры собирают и испытывают опытные образцы будущей модели.

Проект выделяется не только новой моделью. Пикап станет первым продуктом команды секретных разработок, работающей в центре создания электромобилей компании в Лонг-Бич, штат Калифорния (США). Кроме того, именно на нем дебютирует новая универсальная архитектура Ford для электромобилей.

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О ней генеральный директор компании Джим Фарли рассказал еще в 2025 году. Тогда он пообещал семейство доступных моделей с иной структурой затрат. Первым представителем линейки должен стать четырехдверный среднеразмерный пикап с начальной ценой около 30 тысяч долларов.

По словам Хаус, Ford уже проверяет поставщиков, тестирует прототипы и оценивает новые производственные технологии, включая мегалитье. Компания рассчитывает, что такой подход позволит сократить производственные расходы и обеспечить рентабельность проекта.