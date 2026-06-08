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Global_Chronicles
Audi, BMW и Mercedes уступили рынок подключаемых гибридов в Китае местным брендам
Новые налоговые требования в Китае изменили условия для подключаемых гибридов и усилили позиции местных производителей. Европейские и американские бренды столкнулись с падением конкурентоспособности своих моделей на рынке Поднебесной.
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Рынок подключаемых гибридов в Китае изменил правила оценки автомобилей, связанных с налоговыми льготами. Новые требования к запасу хода и эффективности работы резко перераспределили позиции производителей.Изображение: Сarscoops

Китай повысил требования к подключаемым гибридам, увеличив минимальный пробег на электротяге для получения субсидий примерно с 43 до 100 километров. Это сразу изменило баланс на рынке, где льготы играли ключевую роль в продажах.

Китайские автопроизводители заранее адаптировали модели под новые параметры. Они увеличили емкость батарей и вывели на рынок гибриды с запасом хода свыше 160 километров, а отдельные модели достигли еще более высоких значений. В результате они сохранили доступ к льготам и укрепили позиции внутри страны.

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Европейские и американские бренды пошли по другой стратегии. Audi, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover продолжили выпуск подключаемых гибридов с меньшим электрическим запасом хода, рассчитанных на прежние требования. После изменения правил многие из этих моделей перестали соответствовать условиям субсидирования и стали менее привлекательными для покупателей в Китае.

Дополнительно регуляторы ужесточили требования к расходу топлива при работе на бензиновом двигателе. Это усилило давление на гибриды, где двигатель внутреннего сгорания остается важной частью конструкции.

На этом фоне все вышеупомянутые ранее западные компании сократили или остановили выпуск подключаемых гибридов для китайского рынка. Одновременно китайские производители начали выводить более дальнобойные гибриды на внешние рынки, включая Европу, где они могут усилить конкуренцию в ближайшие годы.

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Источник: carscoops.com
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