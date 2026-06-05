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Global_Chronicles
Giztop начал продажи Osmo Pocket 4 с 1-дюймовым сенсором 107 ГБ встроенной памяти по цене $639
Компания DJI начала продажи своей новой портативной камеры Osmo Pocket 4. Устройство получило 1-дюймовую матрицу, замедленную съемку 4K при 240 кадрах в секунду и встроенный накопитель на 107 гигабайт.
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Интернет-магазин Giztop открыл продажи DJI Osmo Pocket 4. Базовая версия стоит $639. Комплект Creator Combo с дополнительными аксессуарами предлагается за отдельную плату. Изображение: GizmoChina 

Камера получила 1-дюймовый CMOS-сенсор с диафрагмой f/2.0. Производитель заявляет улучшенную съемку при слабом освещении и естественное размытие фона на портретах. Новинка способна записывать замедленное видео в разрешении 4K при 240 кадрах в секунду. Динамический диапазон составляет 14 ступеней. Доступна 10-битная цветовая гамма D-Log.

Изображение: GizmoChina 

Встроенный накопитель объемом 107 гигабайт не требует покупки карты памяти. Скорость передачи данных достигает 800 мегабайт в секунду.

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Система ActiveTrack отслеживает объект при четырехкратном зуме. Функция Registered Subject Priority запоминает выбранного человека. Трехосевой механический стабилизатор уменьшает вибрации при ходьбе или беге.

Аудиосистема OsmoAudio поддерживает до четырех каналов записи одновременно. Камера совместима с микрофонами DJI Mic.

#dji #стабилизатор #giztop #osmo pocket 4 #портативная камера
Источник: gizmochina.com
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