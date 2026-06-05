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Global_Chronicles
В Китае нашли пернатого динозавра, способного планировать на четырёх «крыльях»
В северо-западном Китае обнаружили новый вид динозавра Jian changmaensis, близкого родственника велоцираптора. Находка может объяснить происхождение загадочных скоплений раздробленных костей древних птиц, найденных в этом регионе.
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Местонахождение окаменелостей в китайской провинции Ганьсу давно привлекало внимание необычной особенностью. Среди сотен останков древних птиц там находили раздроблённые кости, которые указывали на присутствие крупного хищника, но его следов долгое время обнаружить не удавалось.

 Автор иллюстрации: Льюис ЛаРоса, раскраска: Жао Канола.

Теперь ситуация изменилась. В новом исследовании ученые описали вид Jian changmaensis — пернатого динозавра из группы микрорапторов, который, вероятно, занимал роль главного хищника в этой древней экосистеме.

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На территории раскопок нашли более сотни окаменелостей птиц, однако среди них присутствовал лишь один нептичий динозавр. Именно поэтому специалисты считают Jian наиболее вероятным кандидатом на роль охотника, оставившего после себя скопления раздроблённых костей.

Новый вид относится к дромеозаврам — близким родственникам птиц и велоцирапторов. Эти животные отличались небольшими размерами, быстрым передвижением и наличием оперения. При этом Jian оказался одним из самых крупных известных микрорапторов. По оценкам авторов работы, размах его конечностей мог достигать около 1,2 метра.

До наших дней сохранилась только часть передней конечности динозавра. Тем не менее особенности строения позволяют предположить, что, как и другие микрорапторы, он имел длинные перья не только на передних, но и на задних конечностях. Из-за этого животное выглядело обладателем четырёх «крыльев».

По мнению авторов исследования, Jian вряд ли мог активно летать, но он планировал, как белка-летяга. Находка также подтверждает, что рядом с ранними птицами в этом регионе жили их близкие родственники — нептичьи динозавры, которые могли занимать верхние позиции в местной пищевой цепи.

#китай #палеонтология #динозавр #jian changmaensis #велоцираптор #древние птицы #дромеозавры #микрорапторы
Источник: eurekalert.org
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