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Global_Chronicles
В будущем обновлении Subnautica 2 появятся: самый страшный регион и шагающее шасси для «Головастика»
Разработчики Subnautica 2 анонсировали следующее крупное обновление. В него войдут шагающее шасси для «Головастика», приоритеты диалогов, эмоции, чат по близости, улучшенная система биомодов и новый регион, который назван самым страшным в игре.
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Subnautica 2 вышла в ранний доступ месяц назад и разошлась тиражом свыше 4 миллионов копий. Команда уже выпустила два оперативных исправления. Теперь разработчики готовят крупный патч и озвучивают долгосрочные планы. 

Источник изображения: Unknown Worlds

Исполнительный продюсер Фернандо Мело подтвердил, что отзывы игроков формируют направление разработки. В ближайшие недели выйдет накопительное обновление.

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Система биомодификации получит несколько пассивных слотов и больше вариантов в начале игры. Крушения кораблей станут интереснее игровым процессом. Встречи с Чумой — заметнее.

Разработчики введут приоритеты для диалогов. Сейчас реплики легко накладываются друг на друга, и игроки теряют важные сюжетные моменты. Позже появится возможность переслушивать найденные аудиозаписи.


В мультиплеере добавят эмоции и голосовой чат по близости. Это улучшит социальный опыт в кооперативе. Также расширят настройки внешности персонажа.

Дизайн-лид Энтони Гальегос раскрыл долгосрочные планы. Новый регион станет самым страшным в игре за всю историю. Вместе с ним выйдет новое шасси для «Головастика». Оно позволит ходить по дну — по аналогии с костюмом «Ракушка» из первых частей. Когда выйдет обновление — неизвестно, Гальегос назвал это долгосрочными планами.

#игры #обновление #ранний доступ #subnautica 2 #unknown worlds
Источник: wccftech.com
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