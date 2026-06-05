На Computex 2026 производители ноутбуков массово представили модели с 8 ГБ оперативной памяти.

В 2024–2025 годах 16 ГБ оперативной памяти стали стандартом для средних и премиальных ноутбуков. Microsoft требовала 16 ГБ для Copilot+, Apple сделала 16 ГБ минимумом на всех своих системах. Теперь рынок разворачивается назад.

Источник изображений: Tom's Hardware

На выставке Computex 2026 корреспонденты Tom’s Hardware заметили любопытную тенденцию. Dell XPS 13 за $699 (эквивалентно ≈₽ 51 265) выходит с 8 ГБ RAM и процессором Intel Core Series 3. Acer Swift Air 14 по той же цене получила Intel Core 5, 512 ГБ накопителя и тоже 8 ГБ памяти. Chuwi UniBook за $449 (эквивалентно ≈₽ 32 930) оснащен более слабым процессором, 256 ГБ внутренней памяти и тоже 8 ГБ RAM. Проблема в том, что 8 ГБ проникают не только в бюджетный сегмент. Microsoft в мае анонсировала Surface Laptop for Business 13 дюймов с 8 ГБ памяти. Цена — $1299 (эквивалентно ≈₽ 32 930).

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Не все производители следуют этому пути. Lenovo IdeaPad Slim 3i за $900 (эквивалентно ≈₽ 66 000) предлагает 16 ГБ, но это дороже аналогов. Intel на своем сайте перечислила множество партнеров, которые готовят ноутбуки на базе Wildcat Lake. Большинство из них, вероятно, также выберут 8 ГБ. Acer Aspire Go 15 — первый ноутбук на бюджетном Snapdragon C — получит «до 8 ГБ» памяти, что намекает на возможность еще меньшего объема.

Причина такой унификации проста. Стремительное развитие ИИ спровоцировало резкий рост цен на компоненты памяти. Производители ноутбуков больше не могут устанавливать 16 ГБ в массовые модели, сохраняя при этом доступную стоимость. Старший редактор издания Tom’s Hardware Эндрю Фридман (Andrew E. Freedman) отмечает, что 8 ГБ может хватить тем, кто работает в браузере с небольшим количеством вкладок и редко запускает тяжелые приложения. Однако он признает: возврат к 8 ГБ — вынужденный шаг, вызванный кризисом, и надеяться на скорое улучшение ситуации не приходится.