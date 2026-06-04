Компания Caviar, известная отделкой смартфонов метеоритами и костями динозавров, представила коллекцию Masters of Time. В заднюю панель iPhone 17 Pro Max встроили нишу для крепления элитных швейцарских часов.

Caviar превратила флагман Apple в кейс для хранения и ношения наручных часов за десятки тысяч долларов. Инженеры Caviar встроили в корпус механическую систему с короткой резьбой. Они назвали ее Watch Vault.

Изображение: GizmoChina

Для извлечения часов не нужны инструменты: достаточно повернуть рычаг. Механизм выталкивает часы и их можно надеть на стандартный ремешок. Внутренняя часть отсека отделана мягким материалом, чтобы металлический корпус не поцарапался. Если владелец предпочитает носить часы на руке, а не хранить в телефоне, в комплекте идет декоративная металлическая пластина. Она закрывает пустую нишу на задней крышке.

Изображение: GizmoChina

Изображение: GizmoChina

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Коллекция стартует с двух единственных в своем роде моделей. Первая — Celestial. Она построена вокруг часов Patek Philippe Celestial. Сам телефон сделан из белого золота 18 карат, синей эмали, бриллиантов и куска метеорита Muonionalusta. Вторая модель, Portugieser, создана под часы IWC Portugieser Tourbillon Mystère Squelette. Ее корпус украшен ручной гравировкой, белыми бриллиантами и оранжевыми сапфирами.

Caviar также показала рендеры версий с часами Jacob & Co. Casino Tourbillon и Rolex Sky-Dweller. Если у покупателя уже есть швейцарские часы диаметром от 42 до 44 миллиметров, компания готова изготовить индивидуальный корпус. Цены соответствуют материалам. Модель из белого золота стоит $215 360 (эквивалентно ≈₽ 15,79 млн). Доступнее вариант из титана под часы Omega — $49 640 (эквивалентно ≈₽ 3,6 млн).