Microsoft анонсировала настольный компьютер Surface RTX Spark Dev Box. Устройство получило унифицированную память 128 ГБ и вычислительную мощность 1 петафлоп для задач искусственного интеллекта.

Недавно Microsoft показала Surface Laptop Ultra на чипе RTX Spark — конкурента MacBook Pro. Но что, если вам нужна такая же мощность, но не в ноутбуке? Компания ответила на этот вопрос новой настольной системой.

Изображение: Microsoft

Surface RTX Spark Dev Box выдает 1 петафлоп вычислительных ресурсов при работе с разреженными матрицами и FP4. Объем унифицированной оперативной памяти — 128 ГБ. Этого достаточно, чтобы запускать модели со 120 миллиардами параметров локально.

реклама

Чип RTX Spark сочетает 20-ядерный процессор Grace и графический процессор Blackwell. Процессорная часть состоит из десяти ядер Cortex-X925 и десяти Cortex-A725. Графическая часть по характеристикам близка к RTX 5070 с 6144 ядрами CUDA.

Изображение: Microsoft

Компьютер поставляется с Windows 11 Pro для разработчиков. Система сразу включает темную тему, популярные инструменты разработки и PowerShell 7 по умолчанию. WSL 2 настроили со сквозной передачей GPU и CUDA. Это позволяет тестировать приложения локально, хотя серверы ИИ работают на Linux.

Корпус сделали из монолитного алюминия и напечатали на 3D-принтере. Тысяча вентиляционных отверстий отсылает к тысяче терафлопс вычислительной мощности. Система рассеивает до 100 ватт тепла, но пассивного охлаждения недостаточно.





Набор портов: HDMI, два USB-C, один USB-A, Ethernet и 3,5 мм. Устройство можно использовать как основную рабочую станцию или настраивать для удаленного доступа с менее мощного ноутбука.

Продажи в США стартуют позже в 2026 году эксклюзивно на сайте Microsoft. Цену и доступность в других регионах компания пока не объявила.