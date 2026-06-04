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Global_Chronicles
Microsoft представила ПК Surface RTX Spark Dev Box: 128 ГБ памяти и 1 ПФЛОПС вычислительной мощности
Microsoft анонсировала настольный компьютер Surface RTX Spark Dev Box. Устройство получило унифицированную память 128 ГБ и вычислительную мощность 1 петафлоп для задач искусственного интеллекта.
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Недавно Microsoft показала Surface Laptop Ultra на чипе RTX Spark — конкурента MacBook Pro. Но что, если вам нужна такая же мощность, но не в ноутбуке? Компания ответила на этот вопрос новой настольной системой. 

Изображение: Microsoft

Surface RTX Spark Dev Box выдает 1 петафлоп вычислительных ресурсов при работе с разреженными матрицами и FP4. Объем унифицированной оперативной памяти — 128 ГБ. Этого достаточно, чтобы запускать модели со 120 миллиардами параметров локально.

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Чип RTX Spark сочетает 20-ядерный процессор Grace и графический процессор Blackwell. Процессорная часть состоит из десяти ядер Cortex-X925 и десяти Cortex-A725. Графическая часть по характеристикам близка к RTX 5070 с 6144 ядрами CUDA.

Изображение: Microsoft

Компьютер поставляется с Windows 11 Pro для разработчиков. Система сразу включает темную тему, популярные инструменты разработки и PowerShell 7 по умолчанию. WSL 2 настроили со сквозной передачей GPU и CUDA. Это позволяет тестировать приложения локально, хотя серверы ИИ работают на Linux.

Корпус сделали из монолитного алюминия и напечатали на 3D-принтере. Тысяча вентиляционных отверстий отсылает к тысяче терафлопс вычислительной мощности. Система рассеивает до 100 ватт тепла, но пассивного охлаждения недостаточно.


Набор портов: HDMI, два USB-C, один USB-A, Ethernet и 3,5 мм. Устройство можно использовать как основную рабочую станцию или настраивать для удаленного доступа с менее мощного ноутбука.

Продажи в США стартуют позже в 2026 году эксклюзивно на сайте Microsoft. Цену и доступность в других регионах компания пока не объявила.

#nvidia #microsoft #blackwell #cuda #grace #rtx spark #surface rtx spark dev box #wsl 2
Источник: blogs.windows.com
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