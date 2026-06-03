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Global_Chronicles
Asus показала 14-дюймовый ноутбук-трансформер ExpertBook B5 Flip G2
Asus представила на Computex 2026 ноутбук ExpertBook B5 Flip G2. Устройство сочетает поворотный экран на 360 градусов, две камеры и встроенный стилус.
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Компания Asus расширила линейку бизнес-ноутбуков новой моделью. Производитель адресует устройство профессионалам, преподавателям и студентам. Главная особенность — ноутбук работает в четырех режимах и умеет фотографировать.

Изображение: GizmoChina 

ExpertBook B5 Flip G2 получил 14-дюймовый сенсорный экран NanoEdge. Соотношение сторон — 16:10, яркость — 400 нит, рамки занимают 16 процентов от лицевой панели. Шарнир вращается на 360 градусов. Благодаря этому ноутбук превращается в планшет, «палатку» или просто дисплей для показа контента.

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Внутри корпуса производитель спрятал стилус MPP 2.0. Зарядка стилуса занимает 15 секунд, после чего он работает до часа. Ноутбук работает на процессоре Intel Core 7 Series 3. Вместе с центральным процессором работают встроенная графика Intel и нейронный процессор. NPU выдает до 18 триллионов операций в секунду для ИИ-задач.

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Изображение: GizmoChina 

Оперативной памяти LPDDR5X можно установить до 32 гигабайт. Твердотельный накопитель PCIe 4.0 — до одного терабайта. Батарея на 63 ватт-часа поддерживает быструю зарядку. Производитель заявляет, что ноутбук должен работать полный рабочий день.

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Самая необычная деталь — две камеры. Фронтальная камера на 1080p с инфракрасным датчиком нужна для видеозвонков и распознавания лиц. Вторая, дополнительная камера на 5 мегапикселей, смотрит наружу. Она пригодится, когда пользователь сложил ноутбук в режим планшета или «палатки»: так можно сфотографировать документ. Обе камеры закрываются физическими шторками.

Из портов — два Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, два USB 3.2 Type-A, Wi-Fi 7 и разъем для наушников. Корпус из алюминия весит 1,34 килограмма при толщине 14,9 миллиметра. Ноутбук соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

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Asus пока не назвала цену. Ожидается, что ExpertBook B5 Flip G2 появится в продаже на отдельных рынках уже в текущем квартале.

#asus #ноутбук #computex 2026 #expertbook b5 flip g2 #intel core 7 #трансформируемый ноутбук
Источник: gizmochina.com
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