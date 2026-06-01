Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NVIDIA представила процессор RTX Spark для Windows на архитектуре Arm – представителя «новой эры ПК»
NVIDIA официально анонсировала RTX Spark — первый процессор компании для настольных ПК и ноутбуков под управлением Windows.
реклама

На выставке Computex Taipei 2026 глава NVIDIA представил новый чип RTX Spark. Раньше он фигурировал в слухах под кодовым названием N1X и был анонсирован в рамках «новой эры ПК».

Изображение: GizmoChina 

RTX Spark построен на 3-нм техпроцессе TSMC и включает 20-ядерный процессор Grace, графический чип Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и нейронный процессор. Объём унифицированной памяти LPDDR5X достигает 128 ГБ. NVIDIA заявляет, что чип способен обеспечивать производительность ИИ до 1 петафлопса.

реклама

Процессор RTX Spark позиционируется как ответ на Apple Silicon и конкуренцию с серией Snapdragon X от Qualcomm в сегменте Windows-устройств на Arm.

Читайте: Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»


Помимо железа NVIDIA представляет и полный набор программных продуктов: CUDA, TensorRT, DLSS 4.5, Reflex, G-SYNC и трассировку лучей RTX. RTX Spark может запускать модели ИИ с 120 миллиардами параметров, обрабатывать видеоматериалы в 12K 4:2:2, рендерить 3D-сцены размером более 90 ГБ и обеспечивать свыше 100 кадров в секунду в играх AAA на 1440p с использованием DLSS 4.5 и Frame Generation.

Читайте: Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1




Изображение: GizmoChina 

Adobe адаптирует Photoshop и Premiere под RTX Spark для удвоения производительности ИИ и графики. К проекту подключились Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI и OTOY.

Ноутбуки с RTX Spark будут тонкими и легкими: 14 мм толщиной, весом около 1,36 кг, в 14- и 16-дюймовых вариантах с OLED-дисплеями и алюминиевыми корпусами. Первые устройства появятся этой осенью у ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI. Результаты независимых тестов пока не опубликованы.

#nvidia #mediatek #игровые пк #apple silicon #grace #qualcomm snapdragon x #rtx spark #новая эра пк #процессор arm #blackwell rtx #windows-пк
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter