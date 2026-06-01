NVIDIA официально анонсировала RTX Spark — первый процессор компании для настольных ПК и ноутбуков под управлением Windows.

На выставке Computex Taipei 2026 глава NVIDIA представил новый чип RTX Spark. Раньше он фигурировал в слухах под кодовым названием N1X и был анонсирован в рамках «новой эры ПК».

Изображение: GizmoChina

RTX Spark построен на 3-нм техпроцессе TSMC и включает 20-ядерный процессор Grace, графический чип Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и нейронный процессор. Объём унифицированной памяти LPDDR5X достигает 128 ГБ. NVIDIA заявляет, что чип способен обеспечивать производительность ИИ до 1 петафлопса.

Процессор RTX Spark позиционируется как ответ на Apple Silicon и конкуренцию с серией Snapdragon X от Qualcomm в сегменте Windows-устройств на Arm.

Помимо железа NVIDIA представляет и полный набор программных продуктов: CUDA, TensorRT, DLSS 4.5, Reflex, G-SYNC и трассировку лучей RTX. RTX Spark может запускать модели ИИ с 120 миллиардами параметров, обрабатывать видеоматериалы в 12K 4:2:2, рендерить 3D-сцены размером более 90 ГБ и обеспечивать свыше 100 кадров в секунду в играх AAA на 1440p с использованием DLSS 4.5 и Frame Generation.

Изображение: GizmoChina

Adobe адаптирует Photoshop и Premiere под RTX Spark для удвоения производительности ИИ и графики. К проекту подключились Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI и OTOY.

Ноутбуки с RTX Spark будут тонкими и легкими: 14 мм толщиной, весом около 1,36 кг, в 14- и 16-дюймовых вариантах с OLED-дисплеями и алюминиевыми корпусами. Первые устройства появятся этой осенью у ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI. Результаты независимых тестов пока не опубликованы.