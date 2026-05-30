Uber представил в Японии временный сервис Uber Drift с поездками по автодрому Mobara Twin Circuit.

В Токио появился новый формат поездок в сервисе Uber. Uber открыл бронирование на сервис Uber Drift, который стал частью международной программы Go Anywhere. Компания предлагает поездки на автодром Mobara Twin Circuit с участием профессиональных дрифтеров Formula Drift.

Изображение: Uber

Программа рассчитана на половину дня. Сначала пассажиров забирают из отелей на автомобилях Uber Black, после чего везут на трассу в префектуре Тиба. Там участники проходят инструктаж и получают защитное снаряжение. Главная часть поездки — около 90 минут на треке рядом с профессиональными пилотами. Для заездов используют Nissan Silvia S15 и Nissan 180SX. Водители выполняют тандемный дрифт на технической трассе с узкими поворотами. Во время некоторых участков автомобили движутся боком на скорости до 100 километров в час.

