Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Uber запустил в Токио дрифт-заезды с гонщиками Formula Drift за $190
Uber представил в Японии временный сервис Uber Drift с поездками по автодрому Mobara Twin Circuit.
реклама

В Токио появился новый формат поездок в сервисе Uber. Uber открыл бронирование на сервис Uber Drift, который стал частью международной программы Go Anywhere. Компания предлагает поездки на автодром Mobara Twin Circuit с участием профессиональных дрифтеров Formula Drift.

Изображение: Uber

Программа рассчитана на половину дня. Сначала пассажиров забирают из отелей на автомобилях Uber Black, после чего везут на трассу в префектуре Тиба. Там участники проходят инструктаж и получают защитное снаряжение. Главная часть поездки — около 90 минут на треке рядом с профессиональными пилотами. Для заездов используют Nissan Silvia S15 и Nissan 180SX. Водители выполняют тандемный дрифт на технической трассе с узкими поворотами. Во время некоторых участков автомобили движутся боком на скорости до 100 километров в час.

реклама

Uber ограничил количество участников. Каждый день компания принимает только четыре группы. Бронирование открылось два дня тому назад в приложении Uber, а сами заезды пройдут с 3 июня по 1 июля. Стоимость такого тарифа составляет около $190 (эквивалентно ≈₽ 13 560). В цену входят трансферы, экипировка и полуторачасовые заезды на треке.

#япония #uber #автоспорт #токио #дрифт #formula drift #mobara twin circuit #uber drift
Источник: hypebeast.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Покупатели СПГ из США отменяют поставки из-за значительного увеличения расходов на транспортировку
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
Google Pixel 11 не будет конкурировать с топовыми смартфонами Apple и Samsung по производительности
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Sandisk возвращает на рынок SATA SSD для противостояния высоким ценам на накопители
В ОСК назвали требуемое России количество судов для развития Северного морского пути
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon
Приобрести суперкар Toyota GR GT за $220.000 просто так нельзя: покупателям придётся пройти проверку
Вышел трейлер к криминальному триллеру «Гражданин линчеватель» с Арми Хаммером
Учёные из Швейцарии разработали генератор абсолютно случайных чисел на основе квантовой запутанности

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter