Acer представила флагманский бизнес‑ноутбук TravelMate P6 14 AI с Windows 11 Copilot+ и процессорами Intel Core Ultra Series 3 с технологией Intel vPro. Модель весит менее 1 кг, рассчитана на до 30 часов автономной работы и ориентирована на пользователей, которым важны мобильность, безопасность и встроенные функции искусственного интеллекта.

TravelMate P6 14 AI Acer позиционирует как главный ноутбук серии для корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса. Устройство относится к классу Copilot+ PC на Windows 11 и строится на новых процессорах Intel Core Ultra Series 3 с Intel vPro, которые дают до 150 TOPS совокупной ИИ‑производительности платформы для ускорения локальных задач, связанных с обработкой данных и мультимедиа.

Ноутбук весит менее 1 кг и использует сочетание углеродного волокна и магниево‑алюминиевого сплава, а дизайн Acer Comfort Touch распространяется на клавиатуру и на верхнюю панель, чтобы сделать работу в дороге более удобной. Аккумулятор емкостью 71 Вт·ч поддерживает быструю зарядку по Power Delivery и, по заявлению производителя, обеспечивает до 30 часов автономной работы.

Для подключения ноутбук предлагает Wi‑Fi 7 и порты Thunderbolt 4, что позволяет быстро передавать данные и без проблем подключать внешние мониторы и док‑станции. В части защиты Acer опирается на платформу Intel vPro и функции защищённого ядра Windows 11. Дополнительно доступны шифрование через Acer ProShield Plus, опциональная сигнализация о вскрытии корпуса и физическая шторка для веб‑камеры.

14‑дюймовый дисплей защищает стекло Corning Gorilla Matte Pro с матовым антибликовым покрытием, рассчитанным на работу и в офисе с ярким светом, и на улице. Дисплей передаёт сто процентов цветового пространства DCI-P3, поддерживает HDR True Black и опционально доступен в версии 2,8K OLED с переменной частотой обновления.

Помимо флагмана, компания выпустила еще три модели. TravelMate P2 Spin 14 — это трансформер с поворотным шарниром на 360 градусов, сенсорным экраном и стилусом Wacom AES 2.0. TravelMate X2 15 весит 1,4 килограмма и оснащен цифровой клавиатурой — это удобно для бухгалтерии и работы с числами. TravelMate X2 14 получил дисплей WUXGA с соотношением сторон 16:10. Все три устройства сертифицированы по стандарту MIL-STD 810H, то есть выдерживают падения, вибрацию и перепады температур. Все они также поддерживают Acer PurifiedVoice и PurifiedView для видеозвонков.