MSI представила игровой монитор MPG OLED 322URDX36 с QD-OLED панелью и тройным режимом работы. Новинка поддерживает 4K при 360 Гц, 2K при 520 Гц и 1080p при 680 Гц.

Пользователи уже начали привыкать к двухрежимным игровым панелям, где можно выбирать между высоким разрешением и более высокой частотой. MSI пошла дальше и показала монитор с тремя режимами работы на одной QD-OLED панели.

MSI анонсировала игровой монитор MPG OLED 322URDX36, который компания называет первым в мире трехрежимным QD-OLED дисплеем. Модель использует панель Samsung четвертого поколения на базе технологии RGB Penta Tandem с пятью слоями RGB для повышения яркости и точности цветопередачи.

Монитор поддерживает три основных режима: 4K при 360 Гц, 2K при 520 Гц и 1080p при 680 Гц. Пользователь может переключаться между ними в зависимости от типа игры: для одиночных проектов подойдет 4K@360 Гц, для киберспортивных дисциплин — варианты 2K@520 Гц или 1080p@680 Гц. MSI также отмечает обновленное расположение субпикселей RGB, которое снижает цветовые искажения и улучшает читаемость текста.

Модель получила пленку DarkArmor, которая, по заявлению компании, повышает уровень черного и защищает панель от царапин. Среди интерфейсов заявлен DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 Гбит/с. Монитор сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR True Black 600 и VESA ClearMR 18000 и поддерживает фирменные функции MSI, включая AI Care, AI Navigator и совместимость с NVIDIA G-Sync. Подробные характеристики, цена и сроки выхода, ожидается, станут известны на стенде MSI на выставке Computex.