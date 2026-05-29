Global_Chronicles
MSI представила первый в мире трёхрежимный игровой QD-OLED монитор
MSI представила игровой монитор MPG OLED 322URDX36 с QD-OLED панелью и тройным режимом работы. Новинка поддерживает 4K при 360 Гц, 2K при 520 Гц и 1080p при 680 Гц.
Пользователи уже начали привыкать к двухрежимным игровым панелям, где можно выбирать между высоким разрешением и более высокой частотой. MSI пошла дальше и показала монитор с тремя режимами работы на одной QD-OLED панели. 

Изображение: WCCFTech

MSI анонсировала игровой монитор MPG OLED 322URDX36, который компания называет первым в мире трехрежимным QD-OLED дисплеем. Модель использует панель Samsung четвертого поколения на базе технологии RGB Penta Tandem с пятью слоями RGB для повышения яркости и точности цветопередачи.  

Монитор поддерживает три основных режима: 4K при 360 Гц, 2K при 520 Гц и 1080p при 680 Гц. Пользователь может переключаться между ними в зависимости от типа игры: для одиночных проектов подойдет 4K@360 Гц, для киберспортивных дисциплин — варианты 2K@520 Гц или 1080p@680 Гц. MSI также отмечает обновленное расположение субпикселей RGB, которое снижает цветовые искажения и улучшает читаемость текста.  

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

Модель получила пленку DarkArmor, которая, по заявлению компании, повышает уровень черного и защищает панель от царапин. Среди интерфейсов заявлен DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 Гбит/с. Монитор сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR True Black 600 и VESA ClearMR 18000 и поддерживает фирменные функции MSI, включая AI Care, AI Navigator и совместимость с NVIDIA G-Sync. Подробные характеристики, цена и сроки выхода, ожидается, станут известны на стенде MSI на выставке Computex.

#msi #мониторы #игровые мониторы #qd-oled #displayport 2.1 #computex 2026 #1080p 680 гц #2k 520 гц #4k 360 гц #clearmr 18000 #displayhdr true black 600 #mpg oled 322urdx36 #rgb penta tandem
Источник: wccftech.com
