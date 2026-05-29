Global_Chronicles
Alienware выпустила первый в мире 39-дюймовый 5K OLED-монитор с технологией RGB Tandem
Компания Alienware представила четыре новых игровых монитора. Среди них — первый в мире 39-дюймовый дисплей с разрешением 5K на OLED-панели с технологией RGB Tandem.
В октябре Dell Alienware исполнится 30 лет. К юбилею компания подготовила четыре высококлассных игровых монитора для энтузиастов. В линейку вошли как OLED, так и VA-дисплеи. Производитель обещает премиальную производительность по привлекательной цене. 

Главная новинка — модель AW3926QW. Она использует технологию RGB Tandem OLED с четырьмя слоями RGB. Такая конструкция увеличивает яркость, но не жертвует точностью цветопередачи и глубиной чёрного. Пиковая яркость монитора достигает 1300 нит.

Экран изогнутый, радиус кривизны — 1500R. В разрешении 5K частота обновления составляет 165 Гц. Через экранное меню пользователь может переключиться на 1080p и получить уже 330 Гц. Это делает картинку заметно плавнее.

Вторая OLED-модель — 34-дюймовый AW3426DW. Она получила технологию RGB Penta Tandem OLED. Пиковая яркость тоже 1300 нит, а частота обновления выросла с 240 до 280 Гц по сравнению с предшественником 2022 года. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и поддерживает Dolby Vision.

Оставшиеся две модели используют VA-панели. AW3426DWM имеет диагональ 34 дюйма и разрешение 3440 на 1440 точек. AW3226DM — 32 дюйма и 2560 на 1440 точек. Оба работают на 240 Гц, имеют изогнутый экран 1500R, поддерживают AMD FreeSync Premium и Dolby Vision.

Alienware пока не раскрыла цены на OLED-версии. VA-мониторы стоят от $299 (эквивалентно ≈₽ 21340 по курсу ЦБ РФ на 29.05.2026) (AW3226DM) и от $399 (эквивалентно ≈₽ 28280 по курсу ЦБ РФ на 29.05.2026) (AW3426DWM). Все четыре модели поступят в продажу в конце июня и июле.

#dell #мониторы #игровые мониторы #alienware #computex #aw3926qw #rgb tandem oled
Источник: wccftech.com
