Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman) сможет обнаружить около 100 тысяч экзопланет в разных частях Млечного Пути.

Большинство известных экзопланет находятся сравнительно недалеко от Земли. Телескоп Roman должен изменить эту ситуацию и собрать данные о планетах в более удалённых районах галактики.

Ученые ожидают, что телескоп Roman обнаружит около 100 тысяч миров за пределами Солнечной системы. Сейчас астрономы подтвердили существование примерно 6300 экзопланет, найденных с помощью разных обсерваторий NASA и других организаций.

Аппарат будет изучать звезды в галактическом балдже Млечного Пути и на дальней стороне галактики. Эти области содержат плотные скопления старых звезд с другим химическим составом. Исследователи считают, что это может влиять на формирование планет.

Roman станет использовать два метода поиска. Первый связан с транзитами, когда планета проходит перед звездой и временно уменьшает ее яркость. Такой способ лучше подходит для поиска крупных горячих планет.

Второй метод основан на микролинзировании. Гравитация звезды и ее планет усиливает свет более далекой звезды, что помогает замечать миры размером с Землю и Марс даже на больших орбитах.

Телескоп также сможет собирать данные об атмосферах некоторых планет. Ученые планируют отслеживать температуру, распределение тепла и различия между дневной и ночной сторонами горячих юпитеров. Для обработки будущих наблюдений команда уже использует симуляции и системы машинного обучения.