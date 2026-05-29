Моделирование показывает, что при росте температуры атмосферы град в ряде регионов может становиться крупнее и наносить больший ущерб.

Град уже сейчас наносит заметный ущерб транспорту, сельскому хозяйству и инфраструктуре в самых разных регионах Земли. Новые расчеты показывают, что при дальнейшем потеплении климата последствия от ливней с градом могут быть очень серьёзными.



Град представляет опасность не только непосредственно для людей, но и для экономики в целом. Градом повреждаются автомобили, здания и различная городская и производственная инфраструктура, уничтожаются посевы. Группа ученых из Китая и США изучила, как изменение климата может повлиять на размеры и поведение града. Для этого использовали компьютерную модель, которая отслеживает рост, движение и таяние градин на основе атмосферных данных.

В расчеты включили параметры температуры, влажности и ветра, взятые из данных самых сильных гроз. Всего проанализировали более 14 тысяч случаев градовых бурь по всему миру, чтобы проверить работу модели на известных событиях.

После этого провели симуляции для нескольких климатических сценариев — от умеренных до сценариев с высокими выбросами парниковых газов. Результаты сравнили между собой, чтобы оценить возможные изменения к концу XXI века.

Расчеты показали, что «в глобальном масштабе повышение температуры и удельной влажности на нижних уровнях атмосферы приводит к увеличению размера градин: частота выпадения градин диаметром ≥30 мм возрастает на 37,9–51,8%». При этом мелкий град, наоборот, станет встречаться реже. Его доля может снизиться, так как небольшие градинки чаще успевают полностью растаять до падения на поверхность.

По итогам моделирования общий ущерб от града в мире может увеличиться примерно на треть. Все это с большей вероятностью может произойти в Северной Америке, Европе и Азии. В тропических и субтропических районах частота таких явлений, напротив, может снизиться из-за более быстрого таяния мелкого града.