Итальянские учёные изучили причины одного из крупнейших оледенений в истории Земли. Моделирование показало, что расположение континентов и отсутствие растительности могли привести планету к состоянию почти полного замерзания.

В истории Земли были периоды, когда лёд распространялся почти по всей поверхности планеты. Один из таких эпизодов относится к эпохе суперконтинента Родиния и до сих пор вызывает интерес у климатических моделей.

Изображение - ChatGPT

Итальянская научная работа, опубликованная в International Journal of Astrobiology, рассмотрела условия, при которых Земля могла перейти в состояние глобального оледенения. Авторы исследования сосредоточились на позднем протерозое, когда существовал суперконтинент Родиния.

В тот период значительная часть суши находилась вблизи экватора. Континенты представляли собой в основном открытые каменистые поверхности без растительности, поэтому они сильнее отражали солнечный свет по сравнению с современными условиями.

Климатическая модель показала, что сочетание более слабого солнечного излучения и высокой отражающей способности суши могло снизить среднюю температуру планеты. В таких условиях площадь льда начинала быстро расти, а рост ледяного покрова усиливал отражение солнечной энергии. Этот процесс работал как цепная реакция: больше льда означало больше отраженного света и дальнейшее охлаждение поверхности.

Отдельное значение имел уровень углекислого газа. При определенных значениях CO₂ и конфигурации континентов, похожей на Родинию, модель воспроизводила условия почти полного оледенения.

В исследовании также отмечается, что при современном положении континентов и нынешнем уровне солнечного излучения такой сценарий выглядит маловероятным. Дополнительную роль играет растительность, которая уменьшает отражательную способность суши и влияет на водный цикл через испарение влаги.