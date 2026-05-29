Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время предстартового испытания двигателя на мысе Канаверал. Инцидент произошел на площадке LC-36, которую компания использует для запусков этой ракеты.

Компания Blue Origin столкнулась с крайне серьезной проблемой во время подготовки своей тяжелой ракеты New Glenn к очередным испытаниям. Авария произошла вечером 28 мая на космодроме во Флориде.

Взрыв произошел во время стандартной проверки двигателей перед запуском. После аварии над стартовым комплексом LC-36 поднялся огромный огненный шар, который сняли очевидцы, находящиеся рядом с космодромом. Посмотреть видео можно в соцсети Х .

Blue Origin сообщила в X, что никто не пострадал. При этом состояние стартовой площадки пока неизвестно. Судя по опубликованным видео, инфраструктура могла получить серьезные повреждения.

New Glenn остается ключевой ракетой Blue Origin. Компания рассчитывает использовать ее для доставки тяжелых грузов и поддержки лунной программы NASA Artemis. Именно эта ракета должна выводить посадочный модуль Blue Moon.

LC-36 сейчас остается единственной площадкой, подготовленной для запусков New Glenn. По сути, повреждение комплекса может затормозить дальнейшие испытания и будущие старты ракеты.