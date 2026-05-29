Астрономы нашли признаки того, что некоторые красные карлики поглощают каменистые планеты задолго до старения звезды.

Звезды могут уничтожать собственные планеты, и для астрономии это не новость. Когда через несколько миллиардов лет Солнце начнет расширяться и превратится сначала в субгигант, а затем в красный гигант, оно поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Благодаря новому исследованию становится ясно, что некоторые звезды начинают уничтожать планеты намного раньше.

Источник изображения: ESA/Hubble

Группа астрономов изучила красные карлики — небольшие и сравнительно холодные звезды, которые считаются самыми распространенными в Млечном Пути. В центре внимания оказались молодые М-карлики с необычно высоким содержанием лития.

Обычно литий быстро исчезает внутри таких звезд вскоре после их формирования. Внутренние температуры у красных карликов достаточно высокие, чтобы этот элемент разрушался в ядерных реакциях. Поэтому его присутствие у взрослых звезд выглядит необычно.

Для работы использовали данные обзора Gaia-ESO Spectroscopic Survey, содержащего параметры более 114 тысяч звезд. Среди них нашли шесть красных карликов в трех звездных скоплениях с повышенным содержанием лития. При этом по остальным характеристикам они почти не отличались от соседних звезд того же возраста.

Авторы считают наиболее вероятным объяснением поглощение каменистых планет. Если звезда захватывает несколько объектов массой от трех до десяти Земель, литий из этого материала временно остается заметным в атмосфере звезды.

Ученые также рассмотрели другие варианты, включая особенности вращения звезд и влияние аккреционных дисков на ранних этапах формирования. Однако эти сценарии хуже объясняют наблюдаемые данные.

По оценкам авторов, около 2–3% молодых М-карликов могли пережить поглощение планет. Причем, что подобные события не выглядят редким исключением для систем с каменистыми мирами, расположенными близко к звезде.