Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Красные карлики способны поглощать похожие на Землю планеты
Астрономы нашли признаки того, что некоторые красные карлики поглощают каменистые планеты задолго до старения звезды.
реклама

Звезды могут уничтожать собственные планеты, и для астрономии это не новость. Когда через несколько миллиардов лет Солнце начнет расширяться и превратится сначала в субгигант, а затем в красный гигант, оно поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Благодаря новому исследованию становится ясно, что некоторые звезды начинают уничтожать планеты намного раньше.

 

Источник изображения: ESA/Hubble

Группа астрономов изучила красные карлики — небольшие и сравнительно холодные звезды, которые считаются самыми распространенными в Млечном Пути. В центре внимания оказались молодые М-карлики с необычно высоким содержанием лития.

реклама

Обычно литий быстро исчезает внутри таких звезд вскоре после их формирования. Внутренние температуры у красных карликов достаточно высокие, чтобы этот элемент разрушался в ядерных реакциях. Поэтому его присутствие у взрослых звезд выглядит необычно.

Для работы использовали данные обзора Gaia-ESO Spectroscopic Survey, содержащего параметры более 114 тысяч звезд. Среди них нашли шесть красных карликов в трех звездных скоплениях с повышенным содержанием лития. При этом по остальным характеристикам они почти не отличались от соседних звезд того же возраста.

Авторы считают наиболее вероятным объяснением поглощение каменистых планет. Если звезда захватывает несколько объектов массой от трех до десяти Земель, литий из этого материала временно остается заметным в атмосфере звезды.

Ученые также рассмотрели другие варианты, включая особенности вращения звезд и влияние аккреционных дисков на ранних этапах формирования. Однако эти сценарии хуже объясняют наблюдаемые данные.

По оценкам авторов, около 2–3% молодых М-карликов могли пережить поглощение планет. Причем, что подобные события не выглядят редким исключением для систем с каменистыми мирами, расположенными близко к звезде.

#млечный путь #экзопланеты #астрофизика #спектроскопия #красные карлики #планеты земного типа
Источник: universetoday.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter