Reuters сообщает, что собственные сотрудники Tesla, связанные с обучением ИИ, не доверяют системе «полностью автономного вождения».

Расследование Reuters поставило под сомнение отчеты Tesla о безопасности Full Self-Driving. Источник утверждает, что выводы компании опирались на некорректное сравнение данных и вызвали недоверие даже у тех специалистов, которые обучают систему.

Изображение: Reuters

Reuters пишет, что сотрудники компании Tesla по разметке данных не считают Full Self-Driving надежной системой для вождения. Издание опирается на интервью с девятью экс-сотрудниками Tesla, бывшим инженером по беспилотным системам и 11 экспертами по безопасности дорожного движения.

реклама

По данным расследования, Tesla использовала некорректную методику для оценки безопасности FSD. Компания считала аварии со срабатыванием подушек безопасности у своих машин, а затем сравнила это число с федеральными данными, которые включают все аварии, требующие вызова эвакуатора — гораздо менее строгий порог. Reuters отмечает, что это сравнение завышало заявленную безопасность примерно в три раза.

Профессор из Мичиганского университета Марко Бенедетти, по данным Reuters, пересчитал показатели корректно — сравнил аварии с подушками безопасности у Tesla с такими же авариями у всех автомобилей. После этого заявленный результат снизился с «в 10 раз безопаснее» до примерно в три раза большего промежутка между авариями.

Но и этот результат нельзя считать окончательным. Исследователи указали на разницу в возрасте автопарка: средний возраст машин Tesla составляет 4,1 года, а у всего автопарка США — 12,8 года. Кроме того, 10 из 11 экспертов по безопасности, которые изучили методику Tesla для Reuters, назвали такие цифры скорее маркетингом, чем серьезным анализом безопасности.