Global_Chronicles
В России созданы экосистемы беспилотников и безэкипажные катера для снабжения Сахалина и Арктики
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли, сообщил о формировании в России полноценной экосистемы беспилотных технологий.
Сегодня дроны в России применяют от госорганов до аграриев. Как развивается эта сфера, какие специалисты требуются и когда беспилотники начнут массово работать в Арктике — об этом в интервью рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. 

Изображение - ChatGPT

Шпак отметил: там, где раньше нужен был человек, сейчас успешнее справляется дрон. Речь про сельское хозяйство, съемку местности, контроль за трубопроводами и линиями электропередач. По словам чиновника, наземные роботы тоже набирают ход — их уже используют на складах, в городской логистике и на заводах при сборке.

Главная головная боль отрасли сегодня — не где взять сам аппарат, а кто сможет с ним работать. За 2024 год подготовили 8,2 тысячи специалистов при плане в 6 тысяч. В 2025-м цифры еще выше: ожидали 10,8 тысячи, а вышло около 12,3 тысячи. Шпак перечислил новые специальности: инженеры для автономных платформ, разработчики систем машинного зрения, архитекторы беспилотной инфраструктуры и специалисты по киберзащите.

По линии гражданского госзаказа за два года поставили больше трех тысяч беспилотных систем. Лидеры по использованию — Роскадастр, Рослесхоз и Минсельхоз. По всей стране открыли 29 научно-производственных центров, где тестируют технику и готовят людей. Производство гражданских дронов за год подскочило с 16,4 тысячи до 22,2 тысячи аппаратов. Отрасль, по словам Шпака, растет намного быстрее прогнозов.

Для Севера уже есть машины, выдерживающие минус 40 градусов, например «Альфа Е» и SeaDrone. Их применяют для разведки льдов, картографии и проверки инфраструктуры. Но для круглогодичной работы в Арктике нужны более серьезные беспилотные платформы — с усиленной конструкцией, морозостойкими батареями и навигацией, которая не сбоит в высоких широтах. Российские производители уже над этим работают.

Шпак также рассказал о безэкипажных катерах. В прошлом году такой катер уже доставлял посылки ТК СДЭК на остров Монерон. Сейчас строят еще два аналогичных катера под названием «Бриз», а еще разрабатывают «Клипер», который будет занят контейнерными перевозками. Он пригодится для северного завоза и логистики между Сахалином и Курилами.

Три главные задачи на ближайшие годы: нарастить выпуск и увеличить долю отечественных компонентов, развивать инфраструктуру и повсеместно внедрять беспилотники в реальный сектор. Шпак подчеркнул: отрасль меняет подход. Раньше производитель делал «лучший дрон» и пытался его продать. Теперь сначала спрашивают — для какой задачи. Под разные сценарии нужны разные платформы. Решение рождается только в диалоге с тем, кто будет работать техникой в поле или на стройке.

Замглавы Минпромторга полагает, что беспилотную технику ждет судьба смартфона. Люди перестанут думать об устройстве — они просто получат сервис. Беспилотники и дроны станут невидимой частью инфраструктуры, которая решает задачу. Минпромторг, по словам Шпака, должен ускорить этот переход.

#беспилотники #арктика #минпромторг #экосистема #сдэк #кадры #бас #seadrone #альфа е #бриз #василий шпак #клипер #странник
Источник: ria.ru
