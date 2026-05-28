Рынок чаевых в России уже превысил 60 млрд рублей в год, считают в Mega-Personal. При этом клиенты все чаще видят просьбы оставить чаевые не только в ресторанах, но и в такси, доставке и сервисных приложениях.

Чаевые в России все чаще становятся частью цифрового сценария оплаты. Пользователь видит готовые суммы прямо в приложении сразу после заказа. По оценке аутсорсинговой компании Mega-Personal, объем рынка чаевых в РФ уже превышает 60 млрд рублей в год. Быстрее всего растет сегмент безналичных чаевых, которые оставляют через приложения и цифровые платформы.

Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Если раньше чаевые связывали в основном с ресторанами, то теперь их предлагают и в такси, доставке еды, салонах красоты, маркетплейсах и пунктах выдачи заказов. В интерфейсах сервисов часто сразу показывают готовые суммы. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны, однако сама схема заметно расширилась. В ней всё чаще участвуют не только официанты, но и курьеры, таксисты и сотрудники пунктов выдачи.

По словам директора по развитию Mega-Personal, чаевые становятся частью оплаты труда в сфере услуг. Он отметил, что бизнес начал использовать чаевые как способ мотивировать персонал без прямого увеличения фонда оплаты труда. Одновременно растет усталость от регулярных просьб оставить деньги за сервис. Пользователи все чаще воспринимают такие предложения как скрытую доплату к уже оплаченной услуге.