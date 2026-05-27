Global_Chronicles
NASA заключило первые контракты для строительства лунной базы у южного полюса Луны
NASA распределило первые контракты по программе строительства лунной базы. Агентство рассчитывает доставить технику на поверхность Луны еще до высадки астронавтов в 2028 году.
После облета Луны экипажем Artemis II американская программа перешла к подготовке постоянной инфраструктуры на спутнике Земли. NASA уже определило компании, которые займутся доставкой техники и поддержкой первых этапов работ.

Художественное изображение населенной лунной базы НАСА. (Изображение: НАСА)

NASA представило начальную схему строительства лунной базы и распределило контракты между четырьмя компаниями из США. Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) отправит к южному полюсу Луны два посадочных модуля для доставки луноходов. Сами машины создадут Astrolab и Lunar Outpost.

План НАСА по созданию лунной базы в ближайшие несколько лет. (Изображение: НАСА)

Firefly Aerospace, которая в прошлом году выполнила посадку на Луну, доставит первые беспилотники. Artemis III запланирована на середину 2027 года. Тогда экипаж отработает стыковку капсулы Orion с посадочными модулями от Blue Origin и SpaceX. Высадка двух астронавтов на Луну состоится в 2028 году.

Второй этап начнется с 2029 года. Агентство займется энергосетью и постоянной инфраструктурой. На третьем этапе, в 2030-х годах, появятся жилые модули для долгого пребывания. Руководитель программы Карлос Гарсия-Галан заявил, что тогда человечество останется на Луне навсегда.

#spacex #наса #луна #blue origin #artemis #лунная база #луноходы
Источник: sciencealert.com
