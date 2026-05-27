Lucid Air часто называют одним из самых технологичных электроседанов, но опыт длительной эксплуатации у владельцев оказался не таким однозначным. Об этом подробно рассказал автор YouTube-канала Engineering Explained.
Джейсон Фенске (Jason Fenske) взял в лизинг Lucid Air Touring 2025 модельного года примерно год назад. Почти сразу после получения машины у него начали появляться технические проблемы. Сначала речь шла о мелочах: нестабильно работали дверные ручки, функция смартфона вместо ключа и даже подстаканник.
Позже количество проблем начало расти. Во время одной из поездок задние двери перестали открываться после разблокировки. Климатическая система тоже работала странно: при одинаковой температуре воздуховоды выдавали разный по нагреву поток воздуха. Периодически исчезала разметка на экране камеры заднего вида, а Apple CarPlay иногда вообще не запускался.
Больше всего Фенске обеспокоила работа режима удержания автомобиля. После включения заднего хода электромобиль неожиданно покатился вперед, хотя водитель отпустил тормоз в расчете на автоматическую фиксацию машины.
Lucid Motors сначала предложила заменить автомобиль на аналогичный, но подходящую версию компания не нашла. В итоге производитель согласился выкупить электромобиль и компенсировать блогеру все расходы по лизингу.