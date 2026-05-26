Global_Chronicles
BYD и Chopard выпустили в единственном экземпляре роскошный Denza Z9 GT с драгоценными камнями
BYD и швейцарский бренд Chopard представили эксклюзивный Denza Z9 GT Chopard Edition на Каннском кинофестивале 2026 года. Электромобиль получил отделку с драгоценными камнями и новую систему сверхбыстрой зарядки Flash Charging.
BYD продолжает продвигать премиальный бренд Denza на европейском рынке. Для презентации новых технологий компания подготовила специальную версию Z9 GT, созданную совместно с Chopard. 

Denza Z9 GT Chopard Edition представили во Франции в рамках Каннского кинофестиваля. Автомобиль выпустили в единственном экземпляре, а после премьеры его продали за 5,55 миллиона юаней (≈₽ 58,44 млн по курсу ЦБ РФ на 26.05.2026).

Модель построили на базе стандартного Z9 GT, но интерьер серьезно переработали. В отделке использовали аметисты, фиолетовые декоративные элементы, натуральную кожу и дерево. Логотипы Chopard разместили на подголовниках, ковриках и беспроводной зарядке. В салоне также установили аудиосистему Devialet с 20 динамиками и комплект часов Chopard из 18-каратного розового золота.

Электромобиль оснащен трехмоторной силовой установкой мощностью более 1150 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает менее трех секунд.

Одной из главных особенностей стала система BYD Flash Charging. За пять минут аккумулятор заряжается с 10% до 70%, а до 97% — примерно за девять минут. Z9 GT также получил новую батарею Blade Battery 2.0 с запасом хода до 1036 километров по циклу CLTC.

#электромобиль #автомобиль #byd #denza #blade battery 2.0 #chopard #denza z9 gt chopard edition
Источник: electrek.co
