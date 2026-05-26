Палеонтологи описали новый вид рептилии, жившей в триасовом периоде. Labrujasuchus expectatus передвигался на двух ногах, не имел зубов и обладал клювом.

Триасовый период ученые называют временем эволюционных экспериментов. После массового вымирания в конце пермского периода природа заполняла пустующие ниши самыми разными способами. Очередной результат таких экспериментов природы — недавно описанный вид.

Изображение: Хорхе Гонсалес, NHMLAC Dinosaur Institute

Labrujasuchus принадлежит к семейству шувозавридов. Эти рептилии состоят в более близком родстве с современными крокодилами, чем с птицами. Однако строение тела у Labrujasuchus совсем не крокодилье. Он ходил на двух ногах. Вместо зубов у него был клюв. Передние конечности — крошечные.

реклама

Автор исследования Алан Тернер объяснил: многие стратегии выживания, которые позже использовали динозавры и современные животные, впервые возникли именно в триасе. Двуногий способ передвижения для родственников крокодилов — редкость, но динозавры и птицы доказали, что это работает.

Labrujasuchus стал пятым обнаруженным видом в своей группе. До этой находки ученые знали шувозавридов из раннего триаса и из более позднего периода. Они предполагали, что где-то посередине должно быть промежуточное звено. Находка подтвердила это предположение. Соавтор исследования Нейт Смит сказал: палеонтологи знали, что другие шувозавры из промежуточного периода ждут своего открытия.

Название Labrujasuchus переводится как «ведьмин крокодил». Это отсылка к старому испанскому названию ранчо Призрак — Ranchos de los Brujos, то есть Ранчо ведьм. Легенда гласит: в XIX веке управляющие ранчо использовали это жуткое имя, чтобы отпугивать людей, которые крали скот.