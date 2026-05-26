Российские провайдеры связи столкнулись с новыми требованиями по передаче сетевых данных. Теперь операторам нужно быстрее сообщать об изменениях IP-адресов абонентов и параметров интернет-сессий.
Роскомнадзор сообщил, что к ответственности уже привлекли 85 операторов связи. Причиной стали нарушения при передаче сведений об IP-адресах пользователей. В позапрошлом месяце регулятор разослал уведомления более чем тысяче телеком-компаний.
По действующим правилам операторы должны передавать информацию о смене IP-адресов максимум за сутки. Если Роскомнадзор отдельно запрашивает конкретные данные, срок сокращается до одного часа. Компании также должны передавать информацию о сетевых сессиях и параметрах работы IPv4 и IPv6.
В TelecomDaily считают, что такой контроль помогает быстрее находить источники вредоносного трафика во время DDoS-атак. Эксперты также связывают новые меры с ростом нагрузки на российскую интернет-инфраструктуру.
При этом сами операторы говорят о дополнительных расходах. Для обработки большого числа изменений IP-адресов компаниям приходится расширять штат и внедрять автоматические системы мониторинга.