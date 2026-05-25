В России разработали компактный электромобиль стоимостью около 1 млн рублей. Проект предполагал отдельную аренду аккумулятора и выпуск нескольких версий машины, однако сроки запуска сдвинулись.

На российском рынке электромобилей продолжают появляться новые проекты, причем часть компаний делает ставку не на мощность или премиальные опции, а на снижение стоимости. Один из таких автомобилей готовили именно для эксплуатации в условиях города.

Источник изображения ФИПС

Компактный двухдверный электромобиль впервые показали еще в позапрошлом году. Тогда разработчики представили полноразмерный макет машины с логотипами бренда «АмберАвто», который принадлежит калининградскому заводу «Автотор». Модель выделялась необычной передней оптикой с трехуровневой конструкцией.

Проектом занималась инженерная школа электротранспорта, связанная с Московским политехом. Создатели заявляли, что автомобиль планируют собирать полностью из российских комплектующих. Изначально производство хотели запустить еще в прошлом году. Разработчики готовили сразу две версии: пассажирскую на четыре места и коммерческую модификацию с увеличенным багажным отсеком.

Для кузова выбрали полимерные материалы. Электромобиль должен был получить двигатель мощностью до 20 лошадиных сил, максимальную скорость 85 км/ч и запас хода до 300 километров.

Предварительная цена составляла около ₽1 млн, однако аккумулятор в нее не входил. Батарею планировали выдавать отдельно по схеме лизинга с ежемесячной оплатой и заменой после снижения емкости до 70%.

