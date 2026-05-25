Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В России отложили запуск электромобиля за 1 млн рублей с аккумуляторной батареей «по подписке»
В России разработали компактный электромобиль стоимостью около 1 млн рублей. Проект предполагал отдельную аренду аккумулятора и выпуск нескольких версий машины, однако сроки запуска сдвинулись.
реклама

На российском рынке электромобилей продолжают появляться новые проекты, причем часть компаний делает ставку не на мощность или премиальные опции, а на снижение стоимости. Один из таких автомобилей готовили именно для эксплуатации в условиях города.

 

Источник изображения ФИПС

Компактный двухдверный электромобиль впервые показали еще в позапрошлом году. Тогда разработчики представили полноразмерный макет машины с логотипами бренда «АмберАвто», который принадлежит калининградскому заводу «Автотор». Модель выделялась необычной передней оптикой с трехуровневой конструкцией.

Источник изображения ФИПС

реклама

Проектом занималась инженерная школа электротранспорта, связанная с Московским политехом. Создатели заявляли, что автомобиль планируют собирать полностью из российских комплектующих. Изначально производство хотели запустить еще в прошлом году. Разработчики готовили сразу две версии: пассажирскую на четыре места и коммерческую модификацию с увеличенным багажным отсеком.

Читайте также: Экс-инженер АвтоВАЗа: Lada Azimut «лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ»




Для кузова выбрали полимерные материалы. Электромобиль должен был получить двигатель мощностью до 20 лошадиных сил, максимальную скорость 85 км/ч и запас хода до 300 километров.

Источник изображения ФИПС

Предварительная цена составляла около ₽1 млн, однако аккумулятор в нее не входил. Батарею планировали выдавать отдельно по схеме лизинга с ежемесячной оплатой и заменой после снижения емкости до 70%.

Читайте еще материалы по теме авто:

Tesla Cybercab признали самым экономичным из электромобилей



В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками


Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской



Источник изображения ФИПС

#россия #электромобиль #автотор #ev #амберавто #московский политех
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter