Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
MSI представила двухрежимный сверхширокоформатный монитор с частотой 400 Гц за $289,99
Компания MSI представила модель MAG 346CQDF E20 — сверхширокоформатный монитор с двумя режимами работы. Монитор позволяет переключаться с разрешения 3440x1440 при 200 Гц на 1720x720 при 400 Гц.
реклама

Производители игровых мониторов все чаще добавляют в доступные модели функции, которые раньше встречались только в дорогих устройствах. MSI сделала ставку на высокую частоту обновления и сверхширокий формат. 

Изображение: MSI

MSI официально представила монитор MAG 346CQDF E20 перед выходом на американский рынок. Модель получила 34-дюймовую изогнутую Rapid VA-панель с разрешением 3440 × 1440 пикселей и стандартной частотой обновления 200 Гц.

реклама

Главная особенность новинки — двухрежимная работа. При переключении разрешения на 1720 × 720 монитор увеличивает частоту обновления до 400 Гц. MSI ориентирует этот режим на соревновательные игры, где скорость отклика играет заметную роль.

Изображение: MSI

Монитор также поддерживает время отклика 0,5 мс GtG и отдельный режим работы для PS5 и Xbox Series X. Радиус кривизны панели составляет 1500R.

MAG 346CQDF E20 охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 85% Adobe RGB. MSI заявляет поддержку HDR Ready, однако яркость ограничена 300 нитами. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, при этом максимальные 200 Гц работают только через DisplayPort.

На сайте Newegg монитор уже появился по цене $289,99 (эквивалентно ≈₽ 20650 по курсу ЦБ РФ на 25.05.2026). MSI пока не называет дату начала продаж.

#msi #ps5 #игровой монитор #displayport #rapid va #va-панель #400 гц #hdr ready #mag 346cqdf e20 #сверхширокоформатный монитор
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх

Популярные статьи

Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter