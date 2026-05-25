Компания MSI представила модель MAG 346CQDF E20 — сверхширокоформатный монитор с двумя режимами работы. Монитор позволяет переключаться с разрешения 3440x1440 при 200 Гц на 1720x720 при 400 Гц.

Производители игровых мониторов все чаще добавляют в доступные модели функции, которые раньше встречались только в дорогих устройствах. MSI сделала ставку на высокую частоту обновления и сверхширокий формат.

MSI официально представила монитор MAG 346CQDF E20 перед выходом на американский рынок. Модель получила 34-дюймовую изогнутую Rapid VA-панель с разрешением 3440 × 1440 пикселей и стандартной частотой обновления 200 Гц.

Главная особенность новинки — двухрежимная работа. При переключении разрешения на 1720 × 720 монитор увеличивает частоту обновления до 400 Гц. MSI ориентирует этот режим на соревновательные игры, где скорость отклика играет заметную роль.

Монитор также поддерживает время отклика 0,5 мс GtG и отдельный режим работы для PS5 и Xbox Series X. Радиус кривизны панели составляет 1500R.

MAG 346CQDF E20 охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 85% Adobe RGB. MSI заявляет поддержку HDR Ready, однако яркость ограничена 300 нитами. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, при этом максимальные 200 Гц работают только через DisplayPort.

На сайте Newegg монитор уже появился по цене $289,99 (эквивалентно ≈₽ 20650 по курсу ЦБ РФ на 25.05.2026). MSI пока не называет дату начала продаж.