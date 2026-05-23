Новое соглашение Samsung о бонусах вызвало недовольство среди сотрудников мобильного подразделения. Профсоюз работников бытовой техники и смартфонов собирается оспорить сделку через суд.

Samsung столкнулась с внутренним конфликтом после публикации условий нового соглашения по оплате труда. Причиной стала большая разница в размере бонусов между отдельными подразделениями компании.

Samsung договорилась с частью профсоюзных сотрудников о новой системе выплат, чтобы избежать возможной забастовки. Наиболее выгодные условия получила команда, связанная с разработкой памяти и полупроводников.

Согласно договоренности, сотрудники этого направления смогут рассчитывать на дополнительную премию, если операционная прибыль компании превысит установленные показатели в период с 2026 по 2035 год. При текущем прогнозе прибыли около 300 триллионов вон бонус для специалистов подразделения памяти может составить примерно 600 миллионов вон или около 28,48 млн рублей на человека.

При этом сотрудники Samsung Mobile получат около 6 миллионов вон, что эквивалентно примерно 284800 рублей. Подразделению LSI рассчитали выплаты на уровне около 160 миллионов вон, то есть 7,1 млн рублей.

После публикации этих данных профсоюз сотрудников мобильного направления и бытовой техники заявил о намерении добиваться судебного запрета на утверждение сделки. Акционеры компании тоже пригрозили судебным иском, если соглашение не вынесут на отдельное голосование.

Голосование среди профсоюзных работников Samsung по ратификации пройдет с 21 по 28 мая. Явка в первый день уже превысила 66%.