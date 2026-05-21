Аналитики Morgan Stanley опубликовали оценку себестоимости стойки NVIDIA Vera Rubin NVL72. Расходы на память HBM4 и LPDDR5X выросли на 435% и достигли $2 миллионов.

Производство платформы Vera Rubin уже началось. Первые поставки запланированы на третий квартал 2026 года, а наращивание объемов — на четвертый.

Специалисты Morgan Stanley подсчитали примерную стоимость компонентов для стоечного модуля VR200 NVL72. Общая сумма достигает $7,8 миллиона.

Самая дорогая часть — графические процессоры Rubin. Их цена составит почти $4 миллиона. Это на 57% выше, чем в стойке Blackwell NVL72 B300, где графические процессоры стоили около $2,5 миллиона.

Вторая статья расходов — память. В стойке Grace Blackwell она обходилась в $373 939. Для Vera Rubin эта цифра выросла до $2 миллионов. Рост составил 435%. Теперь на память приходится 26% от общей стоимости системы. Причина — ограниченное предложение технологий HBM4 и LPDDR5X.

Стойка включает 72 графических процессора Rubin и 36 центральных процессоров Vera. Каждый графический процессор получает 288 ГБ памяти HBM4, каждый центральный чип — 1,5 ТБ LPDDR5X. Итого получается 20,7 ТБ HBM4 и 54 ТБ LPDDR5X на стойку.

Центральные процессоры Vera добавляют к себестоимости $180 тысяч. В стойке 36 таких чипов, так что на один процессор приходится около $5 тысяч. Остальные расходы — примерно $2 миллиона — включают коммутаторы NVLink, сетевое оборудование, систему охлаждения, блоки питания, печатные платы и другие компоненты. Стоимость печатной платы выросла на 233%. В стойке Blackwell она составляла $35 100, а в стойке Rubin достигла $116 730.