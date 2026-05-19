Global_Chronicles
Philips выпустила первый в мире бизнес-монитор с дисплеями с обеих сторон
Philips вывела на рынок 24B2D5300 — монитор с экранами с обеих сторон

Philips представила 24B2D5300 — бизнес-монитор с двусторонней конструкцией. У него два экрана, по одному с каждой стороны с диагональю 24 дюйма. Компания рассчитывает, что такая схема подойдет для рабочих мест, где важно одновременно работать с данными и показывать информацию посетителю. Оба дисплея поддерживают разрешение 1080p и построены на IPS-матрице. Монитор также получил частоту обновления до 120 Гц. Это должно сделать изображение более плавным и удобным при постоянной работе.

Изображение - ChatGPT

Пользователь может либо дублировать картинку на обе стороны, либо разделять задачи между экранами. Philips называет среди сценариев приёмные, банки, медицинские учреждения и стойки обслуживания. Там новинка может показывать товары, интерфейсы приложений или сведения о покупках. Модель оснащена USB Type-C и HDMI, поэтому ее можно подключать к разным рабочим системам. Philips отдельно подчеркивает, что такой формат помогает упростить взаимодействие с клиентами и аккуратнее работать с конфиденциальной информацией

#philips #дисплей #24b2d5300 #бизнес-монитор
Источник: wccftech.com
