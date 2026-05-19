Global_Chronicles
Яндекс Музыка обновила «Мою волну» и сделала рекомендации точнее для каждого пользователя
Яндекс Музыка обновила «Мою волну» и сделала подборки точнее.

Сервис рекомендаций в Яндекс Музыке стал гибче и заметно точнее. Теперь пользователю предлагают не просто похожие треки, а музыку под конкретную ситуацию и текущее состояние. 

Источник: «Яндекс»

Яндекс Музыка обновила «Мою волну» и расширила ее настройки. Сервис теперь подбирает музыку с учетом того, чем занимается слушатель, какое у него настроение, на каком языке он хочет слушать треки и насколько знакомыми они должны быть.

В компании говорят, что новая версия помогает лучше подстраивать поток рекомендаций под конкретного человека. Пользователь может выбрать сценарий для работы, отдыха, тренировки или сна, а также ограничить подборку по языку и типу музыки.

Алгоритмы «Моей волны» продолжают опираться на поведение слушателя. Система учитывает лайки, пропуски треков и другие сигналы, чтобы точнее формировать подборку. При этом сервис не показывает обычный список песен, а предлагает бесконечный поток рекомендаций.

В Яндексе также подчеркивают, что «Моя волна» помогает находить новых исполнителей и редкие жанры. По данным компании, нейросети уже обучили сотням музыкальных направлений, включая довольно необычные для массового слушателя.

#нейросети #музыка #рекомендации #яндекс музыка #моя волна
Источник: pravilamag.ru
