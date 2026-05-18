В мае средние розничные цены на DDR5 в Германии выросли еще примерно на 4% после апрельского увеличения на 2%. Сейчас модули стоят около 414% от уровня июля 2025 года.

Цены на DDR5 в Германии уже давно ушли далеко от тех, что были в середине 2025 года. Новые данные показывают, что даже после короткой паузы стоимость модулей снова медленно растет и остается кратно выше прошлогодних значений.

Сводка 3DCenter за май фиксирует очередное повышение средних цен на DDR5 в немецком розничном сегменте: около плюс 4% к апрельскому уровню, который уже вырос на 2% месяцем ранее. Относительно июля 2025 года индекс подскочил до примерно 414%, то есть модули в среднем стоят более чем в четыре раза дороже.

Отдельные позиции ведут себя по‑разному, но общий тренд остается восходящим. Дорожают в том числе популярные наборы 32 ГБ DDR5‑6400 и комплекты 2×32 ГБ DDR5‑6000, которые часто выбирают для игровых и производительных систем.

Аналитики связывают ситуацию с общим дефицитом микросхем DRAM: значительную часть выпуска поставляют в центры обработки данных и под инфраструктуру искусственного интеллекта, а на потребительский рынок попадает меньше объема. По оценке наблюдателей, заметного ослабления ценового давления на DDR5 в ближайшее время ждать не стоит.