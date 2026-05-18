Global_Chronicles
Суд частично ограничил забастовку рабочих Samsung с требованием выплат бонусов в 30 млрд долларов
Суд Южной Кореи частично ограничил планировавшуюся забастовку сотрудников Samsung Electronics, которая должна была начаться 21 мая 2026 года и продлиться 18 дней

Переговоры между Samsung Electronics и профсоюзами снова зашли в тупик. Работники требуют пересмотра системы бонусов, а власти опасаются последствий для экономики и мирового рынка памяти.

Изображение: WCCFTech

Суд в Южной Корее ограничил возможности профсоюза Samsung Electronics провести масштабную забастовку. Решение касается акции, которую сотрудники компании планируют начать 21 мая. В случае нарушения судебного предписания профсоюзу грозит штраф в размере 100 миллионов вон за каждый день несоблюдения требований.

Работники Samsung добиваются отмены лимита на премии и требуют направлять 15% годовой операционной прибыли компании на бонусные выплаты. По данным Reuters, профсоюз также выступает за закрепление этих условий в трудовых соглашениях.

Власти Южной Кореи заявили, что могут использовать механизм экстренного арбитража. Такая мера временно запрещает проведение забастовки. Правительство объясняет позицию рисками для экономики страны и поставок полупроводников.

Samsung уже начала снижать объемы производства памяти перед возможной остановкой предприятий. По оценкам аналитиков, затяжной конфликт способен повлиять на глобальные поставки DRAM и NAND, а также усилить позиции конкурентов компании.

#samsung #полупроводники #южная корея #забастовка #профсоюзы
Источник: wccftech.com
