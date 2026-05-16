BMW представила XM Label Soundmachine — кроссовер с диджейской стойкой на крыше, четырьмя динамиками, сабвуферами и генераторами тумана в колесных арках.

Ученики завода BMW в Дингольфинге превратили кроссовер XM в мобильную диджейскую платформу. Машина получила сценическое оборудование весом 1400 кг.

XM Label Soundmachine отличается хромированной отделкой и графикой с надписью «Идеальная звуковая машина». На крыше разместили платформу для выступлений артистов.

Автомобиль оснастили четырьмя несущими стойками, поддерживающими навес и двусторонний светодиодный экран площадью более 6 квадратных метров. К ним добавили стационарные и подвижные сценические светильники, четыре динамика и четыре сабвуфера от dBTechnologies. Диджейский сет Pioneer включает микшер DJM V10 и два проигрывателя CDJ 3000X. В колесные арки встроили четыре дымовые машины.

BMW отметила, что кроссовер полностью функционален и имеет одобренную TÜV максимальную скорость 15 км/ч. Надстройка увеличивает общий вес до примерно 2800 кг.

Soundmachine сохранила гибридную силовую установку с 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, батареей на 19,2 кВт⋅ч и электродвигателем в восьмиступенчатой автоматической коробке — суммарная мощность 738 л.с. и крутящий момент 1000 Нм. Аккумулятор позволяет аудиосистеме, экрану и освещению работать до часа без внешнего питания.

XM Label Soundmachine дебютировала на фестивале Electric Mountain в Зёльдене и появилась на 24-часовой гонке на Нюрбургринге. Летом она примет участие в 24-часовой гонке в Ле-Мане.