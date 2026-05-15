Специалисты Роскачества нашли новую схему обмана выпускников. Мошенники обещают помочь с ответами по ЕГЭ, но в итоге продают старые варианты или предлагают платную подготовку.

Перед ЕГЭ в интернете активизировались группы, предлагающие персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам заданий. Эксперты заметили это ещё на этапе досрочной сдачи.

Схема работает в два этапа. За 1,5–2 тысячи рублей школьнику обещают подобрать ответы под его вариант КИМ прямо во время ЕГЭ. Для этого подростка убеждают пронести телефон на экзамен и отправить номер задания в чат.

За сутки до ЕГЭ вместо ответов приходит короткое видео, в котором объясняют, что контроль усилили, и отправлять реальные ответы опасно. Затем выпускнику предлагают курсы за 5000 рублей. Якобы авторы курсов сами составляют задания. Если школьник соглашается, мошенник зарабатывает второй раз. Если нет — присылает старые ответы или пустой файл, после чего исчезает.

В Роскачестве посоветовали родителям поговорить с детьми. Настоящих утечек ответов не бывает. Готовиться стоит с настоящими учителями, а не с ботами в мессенджерах.