ASUS впервые выпустила оперативную память под брендом ROG. Новые модули DDR5 получили объем до 48 ГБ и поддержку режимов DDR5-8000 CL36.

ROG давно ассоциируется у ASUS с материнскими платами, видеокартами и игровыми ноутбуками. Теперь компания решила добавить в линейку и собственную оперативную память.

Слухи о том, что Asus планирует выйти на рынок памяти, появились еще в прошлом году. Теперь компания официально представила комплект DDR5 под названием ROG Edition 20. В него входят два модуля по 24 гигабайта, общий объем — 48 гигабайт. В основе модулей – чипы Hynix M-Die. Они дают стабильную работу и поддержку разгона. Базовый профиль — 6000 MT/s с таймингами CL26, но главная особенность в другом.

На материнских платах ROG в BIOS появилась настройка ROG Mode. Она позволяет выбрать один из двух вариантов. Первый — низкая задержка 6000 MT/s при 1,45 вольта. Второй — высокая пропускная способность 8000 MT/s при 1,40 вольта, но с более высокими таймингами. Первый режим лучше подходит для игр, второй — для задач, где важна скорость передачи данных.

Модули полностью совместимы с профилями Intel XMP и AMD EXPO. Система охлаждения — алюминиевый радиатор с подсветкой, которую можно синхронизировать через AURA Sync. Цвета радиатора — золотой, красный, черный и серебристый. Конструкция довольно высокая.

Asus также объявила о сотрудничестве с 14 брендами памяти, включая Kingston, Corsair, G.Skill и других. Вместе они выпустят серию сертифицированных ROG модулей для материнских плат Asus.

Цена комплекта — 5999 юаней, что эквивалентно ≈₽ 64730 по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026. Производитель дает пожизненную гарантию. Продажи начнутся в конце следующего месяца.