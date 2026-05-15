Global_Chronicles
Sony подверглась насмешкам из‑за примеров работы AI Camera Assistant в Xperia 1 VIII
Sony показала примеры работы новой функции AI Camera Assistant во флагмане Xperia 1 VIII. Пользователи сочли, что снимки без обработки искусственным интеллектом выглядят лучше, чем с ней.

14 мая Sony опубликовала в соцсети X рекламный пост про Xperia 1 VIII. Компания сравнила два типа фотографий: сделанные с новой функцией AI Camera Assistant и без нее. По замыслу Sony, технология должна анализировать объект съемки, сцену, погоду и предлагать настройки цвета, экспозиции, боке и объектива. Иначе говоря, ИИ помогает подбирать параметры для «выразительных» кадров.

 

Скриншот видео Sony

Реакция сообщества оказалась прямо противоположной ожиданиям. Большинство комментаторов сошлись на том, что оригинальные снимки без ИИ выглядят сбалансированнее. А те фото, которые Sony выдала за результат работы AI Camera Assistant, люди назвали пересвеченными, с плохой насыщенностью и низким динамическим диапазоном.

Ничего не придумывая, пользователи начали выкладывать собственные пародийные примеры «до и после» – специально пересвеченные снимки, якобы благодаря функции. В подписях они иронично «благодарили» Sony за то, что ИИ делает фото чересчур яркими и неестественными.

Основатель и глава Nothing Карл Пей репостнул оригинальные снимки и задал прямой вопрос: это «накрутка вовлеченности» (engagement farming)? Иначе говоря, не является ли скандал спланированным ходом для привлечения внимания к новому Xperia.

В интернете появилось несколько версий произошедшего. Одна из версий – Sony просто перепутала подписи под фотографиями и поменяла местами снимки «до включения функции» и «после включения функции». Но эту версию опровергает тот факт, что такие же примеры с такой же маркировкой размещены на официальном сайте компании. Так что случайная ошибка маловероятна.


На момент публикации новости Sony никак не ответила на сотни комментариев и не удалила пост. В описании функции говорится, что AI Camera Assistant – это опциональный инструмент, который можно отключить. По версии производителя, его задача – вдохновлять пользователя и давать стилевые фильтры, похожие на Photographic Styles от Apple.

#смартфоны #искусственный интеллект #sony #ии #xperia 1 viii #ai camera assistant
Источник: notebookcheck.net
