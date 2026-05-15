Global_Chronicles
Представлен Razer Blade 18 2026 года — самый мощный ноутбук Blade за всю историю линейки
Razer представила Blade 18 2026 года с процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Ноутбук рассчитан на локальный запуск ИИ‑моделей и современные игры на 18‑дюймовом двухрежимном дисплее UHD+ 240 Гц / FHD+ 440 Гц.

Razer Blade 18 2026 года задуман как замена настольному ПК для разработчиков ИИ, создателей контента и игроков, которым важно выполнять все локально, а не только в облаке. Razer делает акцент на сочетании нового процессора Intel, графики RTX 5090 Laptop, улучшенного охлаждения и современных интерфейсов подключения, включая Thunderbolt 5 и Wi‑Fi 7.

Изображение: Razer

В основе Razer Blade 18 2026 года лежит процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, который можно сконфигурировать с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков, с видеопамятью до 24 ГБ. Такая связка рассчитана на локальное выполнение моделей ИИ, компиляцию больших кодовых баз, ресурсоемкие рабочие процессы и современные игры. Встроенный нейронный процессор (NPU) разгружает часть ИИ‑задач, распределяя нагрузку между CPU, GPU и специализированным блоком.

Изображение: Razer

Razer подчеркивает, что конфигурации с RTX 5090 Laptop и RTX AI позволяют запускать ИИ‑нагрузки локально, без полной зависимости от облачных сервисов, снижая задержку и улучшая контроль над данными. В задачах разработки ИИ заявлено до 37% ускорения обработки LLM‑моделей и скорость до 162 токенов в секунду в LM Studio, а генерация изображений становится до 2,2 раза быстрее по сравнению с сопоставимыми ноутбуками.

Изображение: Razer

Blade 18 получил усовершенствованную систему охлаждения с испарительной камерой и многовентиляторной схемой для стабильной работы под долгой нагрузкой. Новый 18‑дюймовый двухрежимный дисплей поддерживает UHD+ 240 Гц для работы с контентом и FHD+ 440 Гц для соревновательных игр, с охватом DCI‑P3 до 100% и повышенной яркостью.

Из интерфейсов доступны Thunderbolt 5, Wi‑Fi 7, HDMI 2.1, Ethernet 2,5 Гбит/с, UHS‑II кардридер и зарядка по USB‑C до 100 Вт. Ноутбук оснащен 6‑канальной акустической системой с THX Spatial Audio+, 5‑Мп ИК‑веб‑камерой с Windows Hello и корпусом из фрезерованного алюминия с упором на долговечность и использование переработанных материалов.

#ии #игровые ноутбуки #razer #intel core ultra 9 290hx plus #nvidia geforce rtx 5090 laptop #razer blade 18 2026
Источник: techpowerup.com
