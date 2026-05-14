Global_Chronicles
Intel объявила о многолетнем стратегическом партнерстве с командой Формулы-1 McLaren Racing
Intel объявила о сотрудничестве с McLaren Racing в Формуле-1 и других гоночных сериях. Компания предоставит команде вычислительные системы для анализа данных, моделирования и задач с ИИ.

Команды Формулы-1 все активнее используют мощные серверы и ИИ для настройки машин и анализа гонок. На этом фоне Intel усиливает присутствие в автоспорте через новое соглашение с McLaren Racing. Intel подписала многолетний контракт с McLaren Racing и стала официальным партнером команды по вычислительным технологиям. Соглашение охватывает McLaren Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team и подразделение F1 Sim Racing.

Скриншот видео Intel

Компания планирует использовать процессоры Intel Xeon и Core Ultra для задач, связанных с обработкой данных и инженерными расчетами. Речь идет о вычислительной гидродинамике, моделировании поведения болида, аэродинамических тестах и анализе гоночной стратегии. В Intel отдельно упомянули вычислительные платформы для обработки данных с минимальной задержкой и инструменты на базе ИИ. Их используют для быстрого анализа телеметрии, расчетов и работы с данными во время гонок и после завершения заездов.

Глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявил, что автоспорт остается одной из самых требовательных сфер для высокопроизводительных вычислений. Intel фактически выходит на прямое соперничество с AMD, которая с 2020 года сотрудничает с Mercedes-AMG Petronas Formula One Team и поставляет процессоры EPYC и Threadripper для инженерных расчетов команды.

#amd #intel #xeon #mercedes #core ultra #formula 1 #формула-1 #mclaren racing
Источник: tomshardware.com
