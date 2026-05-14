Тема использования генеративного ИИ в разработке игр продолжает вызывать споры среди крупных студий и известных авторов. Кейси Хадсон, который руководил созданием Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic, занял в этом вопросе жёсткую позицию.

В интервью Bloomberg глава Arcanaut Studios Кейси Хадсон заявил, что считает генеративный ИИ «творчески бездушным». По его словам, он не видит, где такие инструменты действительно помогают в процессе создания игр.

Сейчас студия работает над Star Wars: Fate of the Old Republic — духовным наследником Knights of the Old Republic. Проект создается совместно с Lucasfilm Games и финансируется при поддержке бывшего руководителя NetEase Саймона Чжу.

Хадсон отметил, что Arcanaut Studios не планирует превращаться в компанию с «сотнями и сотнями сотрудников». Вместо внедрения ИИ студия собирается привлекать внешних партнеров и подрядчиков для отдельных задач.

Разработчик также рассказал, что не хочет делать чрезмерно длинную RPG на сотни часов прохождения. По его мнению, игрокам важнее получить завершенную историю, а не тратить десятки часов только прохождение искусственно растянутого сюжета.