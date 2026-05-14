Valve запустила бета-версию обновленного Steam Community Market с переработанными карточками товаров и динамическими фильтрами.

Steam Community Market за годы превратился в площадку с тысячами игр и сотнями проектов с внутриигровыми предметами. На фоне этого роста Valve решила обновить интерфейс и принципы работы сервиса, чтобы пользователям было проще разбираться в лотах и управлять своими покупками и продажами.

Скриншот: Steam

Valve запустила бета-тестирование крупного обновления Steam Community Market, которое уже распространяется на страницы товаров и результаты поиска. Теперь площадка по умолчанию открывается в новой версии для всех пользователей, при этом вверху страниц остается кнопка выхода из беты.





Разработчики переработали страницы товаров. Они начали показывать уникальные характеристики каждого предмета без запуска игры: износ, узор, установленные наклейки и другие аксессуары, если игра поддерживает такие данные. Чтобы заполнить существующие предложения по Counter-Strike, Valve сгенерировала более 27 миллионов отдельных изображений и использовала их в объявлениях.





По сути, поиск тоже стал другим. Steam добавил динамические фильтры по степени износа, стикерам, брелокам и другим параметрам. Причем, результаты обновляются без перезагрузки страницы. Похожие товары теперь выводятся на одной странице, что заметно упрощает просмотр вариантов отделки и цен по уровням износа для предметов из Counter-Strike.