Бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость системы противоракетной обороны Golden Dome в $1,2 триллиона за 20 лет. Основные расходы связаны с космической группировкой спутников-перехватчиков.

Американские власти продолжают обсуждать создание масштабной системы противоракетной обороны с космическими компонентами. Теперь проект получил новую финансовую оценку, которая заметно превышает прежние расчеты администрации США.

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) сообщило, что разработка, развертывание и эксплуатация системы Golden Dome в течение 20 лет могут потребовать около $1,2 триллиона. Ранее администрация Дональда Трампа (Donald Trump) называла сумму в $175 миллиардов, а представители Пентагона позже говорили примерно о $185 миллиардах.

Проект Golden Dome или «Золотой купол» предполагает создание многоуровневой системы противоракетной обороны с наземными и космическими элементами. В нее должны войти спутники слежения, системы управления и орбитальные перехватчики для уничтожения ракет на разных этапах полета.

По оценке CBO, около 70% расходов на закупку компонентов придется именно на космический сегмент. Речь идет о группировке из 7800 спутников на низкой околоземной орбите. Система сможет противодействовать ограниченному ракетному удару, однако аналитики считают, что при масштабной атаке со стороны Китая или России ее возможностей может не хватить.