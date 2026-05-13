Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Мировой рынок электромобилей в апреле вырос на фоне европейского спроса и китайского экспорта
Мировые продажи электромобилей в апреле достигли 1,6 млн штук, при этом основной рост обеспечила Европа.

Европейский рынок электромобилей сейчас растет на фоне более высоких цен на топливо и государственных субсидий. Китайские автопроизводители пользуются этой ситуацией и переориентируют значительную часть машин с внутреннего рынка на экспорт в Европу и другие регионы. 

Источник: XPeng Motors

Глобальные продажи электромобилей в апреле достигли 1,6 млн штук, а с начала года — примерно 5,6 млн. Европа прибавила 27% год к году и вышла на чуть более 400 000 проданных электромобилей за месяц. Германия с начала года выросла примерно на 33%, Франция — на 36%, а в Италии рынок почти удвоился, причем заметную долю занимают китайские бренды.  

Во внутреннем рынке Китая продажи электромобилей с начала года снизились примерно на 17%, но экспорт компенсировал падение: в апреле за рубеж отправили свыше 400 000 машин, а за четыре месяца — около 1,4 млн, более чем вдвое больше, чем годом ранее. В Северной Америке совокупные продажи в США и Канаде упали примерно на 25%, тогда как Мексика нарастила рынок примерно на 50% за счет активных поставок китайских моделей до введения новых пошлин.

#сша #китай #электромобили #европа #экспорт #канада #мексика #продажи ev
Источник: electrek.co
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter