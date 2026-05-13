Мировые продажи электромобилей в апреле достигли 1,6 млн штук, при этом основной рост обеспечила Европа.

Европейский рынок электромобилей сейчас растет на фоне более высоких цен на топливо и государственных субсидий. Китайские автопроизводители пользуются этой ситуацией и переориентируют значительную часть машин с внутреннего рынка на экспорт в Европу и другие регионы.

Глобальные продажи электромобилей в апреле достигли 1,6 млн штук, а с начала года — примерно 5,6 млн. Европа прибавила 27% год к году и вышла на чуть более 400 000 проданных электромобилей за месяц. Германия с начала года выросла примерно на 33%, Франция — на 36%, а в Италии рынок почти удвоился, причем заметную долю занимают китайские бренды.

Во внутреннем рынке Китая продажи электромобилей с начала года снизились примерно на 17%, но экспорт компенсировал падение: в апреле за рубеж отправили свыше 400 000 машин, а за четыре месяца — около 1,4 млн, более чем вдвое больше, чем годом ранее. В Северной Америке совокупные продажи в США и Канаде упали примерно на 25%, тогда как Мексика нарастила рынок примерно на 50% за счет активных поставок китайских моделей до введения новых пошлин.