Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
iBall представила саундбар Cinebar 560 мощностью 800 Вт с беспроводным сабвуфером
Компания iBall анонсировала саундбар Cinebar 560 мощностью 800 Вт. Новинка поддерживает Dolby Audio и работает по Bluetooth 5.3.

После нескольких лет относительного затишья iBall возвращается на рынок потребительской электроники. В январе 2026 года бренд приобрела компания Zebronics. Cinebar 560 стала вторым крупным продуктом после покупки. 

Саундбар Cinebar 560 включает трехполосную звуковую панель, два беспроводных тыловых динамика и 20-сантиметровый беспроводной сабвуфер. Общая выходная мощность достигает 800 Вт RMS. Производитель настроил панель так, чтобы добиться широкого разделения звуков, мощных басов и четких диалогов.

Беспроводные тыловые динамики создают объемное звучание без лишних кабелей по комнате. Компания позиционирует новинку для фильмов, OTT-контента, игр, музыки и спортивных трансляций.

Читайте: Bose представила линейку Lifestyle в версии Ultra с саундбаром, сабвуфером и беспроводной колонкой




Читайте: Zebronics представила саундбар ZEB-Juke Bar 9890 мощностью 1030 Вт с конфигурацией 5.1.2        



Набор подключений включает Bluetooth 5.3, TV ARC, оптический вход, USB и AUX. Звуковая панель работает с телевизорами, смартфонами, ноутбуками, игровыми консолями и стриминговыми устройствами. Пользователи получают несколько режимов эквалайзера под разный тип контента.

Корпус выполнен в глянцевой отделке с перфорированной сеткой. На передней панели разместили светодиодный дисплей. В комплекте идет пульт дистанционного управления. Саундбар можно повесить на стену.

Читайте: Саундбар Sony HT-B500 получил беспроводной сабвуфер и поддержку DTS:X с AI-обработкой звука        



Стартовая цена Cinebar 560 составляет 19 999 рупий, что эквивалентно ≈₽ 15730 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026.

#саундбар #dolby audio #звуковая панель #cinebar 560 #iball
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
DFRobot представила гибкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K и 450 нит яркости
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter