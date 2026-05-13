Компания iBall анонсировала саундбар Cinebar 560 мощностью 800 Вт. Новинка поддерживает Dolby Audio и работает по Bluetooth 5.3.

После нескольких лет относительного затишья iBall возвращается на рынок потребительской электроники. В январе 2026 года бренд приобрела компания Zebronics. Cinebar 560 стала вторым крупным продуктом после покупки.

Саундбар Cinebar 560 включает трехполосную звуковую панель, два беспроводных тыловых динамика и 20-сантиметровый беспроводной сабвуфер. Общая выходная мощность достигает 800 Вт RMS. Производитель настроил панель так, чтобы добиться широкого разделения звуков, мощных басов и четких диалогов.

Беспроводные тыловые динамики создают объемное звучание без лишних кабелей по комнате. Компания позиционирует новинку для фильмов, OTT-контента, игр, музыки и спортивных трансляций.

Набор подключений включает Bluetooth 5.3, TV ARC, оптический вход, USB и AUX. Звуковая панель работает с телевизорами, смартфонами, ноутбуками, игровыми консолями и стриминговыми устройствами. Пользователи получают несколько режимов эквалайзера под разный тип контента.

Корпус выполнен в глянцевой отделке с перфорированной сеткой. На передней панели разместили светодиодный дисплей. В комплекте идет пульт дистанционного управления. Саундбар можно повесить на стену.

Стартовая цена Cinebar 560 составляет 19 999 рупий, что эквивалентно ≈₽ 15730 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026.