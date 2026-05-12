Кенийские власти заявили, что запрошенный для дата‑центра Microsoft и G42 объем мощности настолько велик, что для его обеспечения пришлось бы выключить электроэнергию у примерно половины страны.

Крупные центры обработки данных для ИИ требуют сотни мегаватт мощности, и не каждая энергосистема готова обеспечить такие запросы. Ситуация вокруг проекта Microsoft и G42 в Кении стала наглядным примером того, как инфраструктурные ограничения замедляют запуск заявленных инвестиций.

Microsoft совместно с компанией G42 планировала построить в районе геотермальных станций Олкариа в Кении центр обработки данных примерно за $1 млрд. Рассматривался вариант поэтапного ввода: сначала около 100 мегаватт, а в перспективе — расширение до 1 гигаватта установленной мощности.

Президент Кении Уильям Руто публично заявил, что для обслуживания такого объекта пришлось бы отключать значительную часть существующих потребителей. По данным KenGen, суммарная установленная мощность энергосистемы Кении находится в диапазоне 3,0–3,2 гигаватта, при этом пиковое потребление в начале года составляло около 2444 мегаватт. Полностью развернутый дата‑центр на 1 гигаватт потреблял бы примерно треть доступной мощности, а даже стартовые 100 мегаватт стали бы заметной долей выработки геотермального комплекса Олкариа, который сейчас обеспечивает около 950 мегаватт.

Министерство информационных и коммуникационных технологий Кении сообщает, что проект не закрыт, но требует доработки с учетом ограничений энергосистемы и отсутствия необходимой инфраструктуры. Обсуждается параллельно более компактный вариант центра на 60 мегаватт с местной компанией EcoCloud.