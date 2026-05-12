Global_Chronicles
На Камчатке вулкан Шивелуч плавит снег изнутри и это видно из космоса
Новые спутниковые снимки показали необычное явление на камчатском вулкане Шивелуч: снег тает изнутри за счет тепла свежих вулканических отложений и лавового купола.

Шивелуч на Камчатке относится к числу самых активных вулканов России. Его состояние регулярно отслеживают с орбиты, и последняя серия снимков зафиксировала новое заметное явление на склонах. 

Источник изображения: NASA Earth Observatory            

Спутник Landsat 9 передал изображения, на которых видно: на склонах Шивелуча среди снега появились крупные темные участки. Эти зоны совпадают с областями свежих вулканических отложений вокруг лавового купола и вдоль оврагов. На основе тепловых данных и формы этих полос специалисты отметили новое явление: вулкан топит снег изнутри, и это отчетливо видно из космоса.  

Темный материал состоит из горячих обломков породы, пепла и осевших потоков, которые сформировались после обрушений частей купола и прохода пирокластических потоков. Такие слои долго удерживают тепло и продолжают растапливать снежный покров спустя месяцы после извержения, в том числе после события 2023 года.  

Шивелуч остается самым северным из действующих вулканов Камчатки и одним из наиболее активных в мире. Спутниковый мониторинг позволяет фиксировать рост купола, появление новых отложений и зоны, где остаточное тепло меняет снежный ландшафт без непосредственных наземных наблюдений.

#вулкан #камчатка #спутниковые снимки #шивелуч #лавовый купол
