Global_Chronicles
Японская Ajinomoto предупредила о росте цен на ABF-подложки для ИИ-чипов
Ajinomoto может повысить цены на ABF-пленки для упаковки процессоров и ИИ-ускорителей. Производители подложек уже сообщают, что спрос превышает доступные мощности вплоть до 2027 года.

Рост рынка искусственного интеллекта усилил нагрузку не только на производителей чипов, но и на поставщиков материалов для их упаковки. Ajinomoto, известная как производитель пищевых добавок, остается ключевым поставщиком ABF-плёнок для полупроводниковой отрасли. Этот материал используют при производстве сложных подложек для процессоров, GPU и ИИ-ускорителей.

Изображение предоставлено: Wccftech/сгенерировано ИИ

По данным отраслевых источников, дефицит ABF-подложек может сохраниться как минимум до 2027 года. Производители подложек уже резервируют мощности на несколько лет вперед, а часть новых линий полностью загружена заказами. На фоне растущего спроса Ajinomoto рассматривает повышение цен. Аналитики отмечают, что спрос на материалы для ИИ-чипов растет быстрее, чем производители успевают расширять выпуск продукции.

Ajinomoto уже начала увеличивать мощности и готовить новые производственные площадки. При этом полноценный запуск некоторых объектов ожидается только к 2032 году. ABF остается критически важным материалом для современных ускорителей NVIDIA и других крупных разработчиков ИИ-чипов. От стабильности поставок напрямую зависит выпуск новых серверных процессоров и GPU.

#amd #nvidia #процессоры #ии-чипы #abf #ajinomoto #подложки
Источник: wccftech.com
