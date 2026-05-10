В ранней Вселенной, когда ей было меньше двух миллиардов лет, существовала массивная галактика без вращения. По современным моделям, такие объекты почти не встречаются.

Обычно галактики вращаются из-за притока газа и гравитации, но галактика XMM-VID1-2075 ведет себя иначе. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что у неё нет вращения.

Бен Форрест и его коллеги работают в рамках проекта MAGAZ3NE. Ранее с помощью обсерватории Кек на Гавайях они подтвердили: XMM-VID1-2075 — одна из самых массивных галактик ранней Вселенной. В ней уже в несколько раз больше звезд, чем в Млечном Пути. При этом новые звезды в ней почти не рождаются.

Для массивных галактик вблизи Земли такое состояние обычное дело. Они прожили миллиарды лет и пережили десятки слияний с соседями. При каждом столкновении вращение галактик может частично гаситься, особенно если объекты двигались навстречу друг другу в противоположных направлениях. За десятки слияний суммарное вращение падает почти до нуля, хотя отдельные звезды продолжают хаотично двигаться.

Когда телескоп зафиксировал свет этой галактики, Вселенной было меньше двух миллиардов лет. Этого срока слишком мало для десятков слияний. Тем не менее, галактика XMM-VID1-2075 уже не вращается, а звезды внутри нее движутся беспорядочно.

Команда Форреста считает, что к такому состоянию привело не множество мелких слияний, а одно крупное столкновение. Две галактики, которые вращались в противоположных направлениях, врезались друг в друга. Их вращения почти полностью взаимно уничтожились.

Теоретические модели формирования галактик предсказывают очень мало таких невращающихся объектов в ранней Вселенной. Если телескоп Уэбба найдет еще несколько, ученым придется пересматривать эти модели.